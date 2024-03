Joaquín Martínez, ex-prefeito de Chahuites, foi assassinado a tiros - Reprodução / Internet

Publicado 19/03/2024 16:59

O prefeito de uma cidade do estado de Oaxaca, no sul do México, foi morto a tiros na segunda-feira (18), em meio a uma onda de ataques a políticos locais durante a temporada eleitoral.

Trata-se de Joaquín Martínez, prefeito do município de Chahuites, pertencente ao Partido Verde Ecologista.

"Pedi à Procuradoria do estado uma investigação a fundo para esclarecer os fatos e punir os responsáveis. Minhas condolências a seus familiares e amigos", manifestou-se o governador do estado, Salomón Jara, na plataforma X.

A Procuradoria-Geral do estado informou que Martínez foi atacado na porta de casa e morreu enquanto era transferido para receber atendimento médico.

A instância acrescentou que estabeleceu linhas de investigação sólidas "com o objetivo de encontrar o paradeiro de quem foi ou quais foram os responsáveis".

A violência vinculada ao crime organizado que sacode o México também atinge políticos, sobretudo os que ocupam ou se candidatam a cargos municipais e estaduais.

Os motivos vão de tentativas das máfias de submeter os candidatos a disputas entre grupos pelo poder local.

A morte de Martínez ocorreu dois dias depois de o prefeito do município de Pihuamo, no estado de Jalisco (oeste), e candiato à reeleição, Humberto Amezcua, ser morto a tiros.

Na quarta-feira passada foi executado Tomás Morales, pré-candidato à prefeitura de Chilapa pelo Morena, partido do presidente Andrés Manuel López Obrador, no estado de Guerrero (sul).

Em Maravatío (estado de Michoacán, oeste), dois pré-candidatos à Prefeitura foram assassinados em 26 de fevereiro em incidentes separados.

O México terá eleições presidenciais em 2 de junho, nas quais também serão renovados o Congresso e dezenas de cargos locais.