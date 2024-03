Casa Branca, sede do governo dos EUA - Divulgação

Casa Branca, sede do governo dos EUADivulgação

Publicado 19/03/2024 14:51

A Casa Branca e os legisladores anunciaram, nesta terça-feira (19), que chegaram a um acordo para uma lei orçamentária nos Estados Unidos, texto que deverá ser aprovado no Congresso antes do final da semana.

"Chegamos a um acordo com os líderes do Congresso", anunciou em comunicado o presidente americano, o democrata Joe Biden, mas não detalhou o valor do orçamento.

Os Estados Unidos estão presos há meses sem adotar uma lei de finanças que cubra todo o ano de 2024.

Em meio às tensões no Congresso por estar em pleno ano eleitoral, o Legislativo conseguiu apenas aprovar leis de curto prazo para prorrogar o orçamento federal por alguns meses, ou mesmo dias.

Quando estes orçamentos de curta duração estão prestes a expirar, como acontecerá na sexta-feira (22), surge o espectro da paralisia do Estado federal, o que os americanos chamam de "shutdown".

Este "shutdown" significa que os controladores de tráfego aéreo não receberão o seu salário, os escritórios públicos permanecerão fechados, os parques nacionais fecharão as suas portas e muita ajuda alimentar não chegará ao seu destino, entre outros.

O acordo anunciado nesta terça-feira estenderia o orçamento atual até o final do atual ano fiscal, 30 de setembro.

Um texto aprovado em 9 de março permitiu fechar outra parte do orçamento deste ano.