Banco Central Federal norte-americano, Fed - Reprodução

Publicado 20/03/2024 16:19

O Federal Reserve (Fed, banco central americano) manteve, nesta quarta-feira (20), os juros na faixa de 5,25% a 5,50%, e informou que mantém a expectativa de realizar três cortes ainda este ano.

Manter os juros altos permite aos membros do Comitê de Política Monetária (FOMC), que se reuniram na terça e na quarta-feira, "avaliar cuidadosamente os dados que chegam, a evolução das perspectivas, e o balanço de riscos", informou o organismo em um comunicado.

O Fed também revisou sua previsão de crescimento do PIB dos Estados Unidos para 2,1% em 2024.

A inflação moderou-se no âmbito da política monetária de juros altos, promovida pelo Fed para a maior economia mundial.

Juros altos encarecem o crédito, desestimulando, assim, o consumo e o investimento, o que permite reduzir as pressões sobre os preços.

A inflação ganhou um pequeno impulso desde o começo do ano e o mercado temia que o banco central decidisse reduzir sua expectativa de cortes das taxas de juros.

Os membros do FOMC mantiveram os prognósticos para a inflação em geral, mas aumentaram sua previsão para a inflação subjacente, que exclui preços voláteis de alimentação e energia, para 2,6%.

De todo modo, mantiveram a projeção para as taxas de juros para o fim de 2024 em uma faixa de 4,50% a 4,75%.

Isto significa que esperam reduzir os juros em 0,75 ponto percentual no total no restante do ano.