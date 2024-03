Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky - AFP

Publicado 21/03/2024 09:44

O presidente da Ucrânia, Voloymyr Zelensky, reiterou nesta quinta-feira (21) o pedido aos aliados ocidentais para que enviem mais sistemas antiaéreos, depois que a Rússia lançou uma série de mísseis contra Kiev que deixou 17 pessoas feridas.

O Exército ucraniano afirmou que derrubou 31 mísseis russos lançados na direção da capital, um ataque que ocorreu depois que Moscou prometeu represálias à intensificação dos bombardeios ucranianos contra as regiões russas próximas à fronteira.

"Este terror prossegue dia e noite", afirmou Zelensky em uma mensagem no Telegram. "É possível acabar com isso com a unidade global", acrescentou.

"A Ucrânia precisa desta proteção agora. De Kiev a Kharkiv, de Sumy a Kherson, de Odessa à região de Donetsk. É completamente possível se os nossos aliados demonstrarem vontade política suficiente", insistiu.

Segundo as autoridades ucranianas, os destroços dos mísseis deixaram 17 feridos, 13 na capital e quatro nas imediações de Kiev.

O Exército ucraniano informou que a Rússia disparou dois mísseis balísticos Iskander e 29 mísseis de cruzeiro. Todos os mísseis foram derrubados, segundo os militares ucranianos.

Zelensky publicou um vídeo que mostra janelas de edifícios residenciais destruídas e escombros nas ruas, com os bombeiros tentando controlar focos de incêndio.

Este foi o primeiro grande ataque contra Kiev e a sua região desde o início de fevereiro e aconteceu depois que a Ucrânia intensificou os bombardeios na região fronteiriça russa de Belgorod. As autoridades russas prometeram vingança por estas ações.