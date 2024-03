Oji Holdings irá focar na produção de artigos adultos devido a baixa procura pelos infantis, como as fraldas - Reprodução

Publicado 26/03/2024 08:37

A queda na taxa de natalidade no Japão levou um fabricante de fraldas a interromper a produção dos produtos para bebês e aumentar a produção para adultos, anunciou a empresa nesta terça-feira (26). A Oji Holdings suspenderá em setembro a produção de fraldas infantis, depois que a produção caiu de 700 milhões de unidades em 2001 para 400 milhões no ano passado.



"A demanda de fraldas para bebês está em queda devido a fatores como a redução na taxa de natalidade", disse um porta-voz da empresa à AFP. Os produtos continuarão sendo vendidos no Japão até o fim dos estoques.



O porta-voz disse que a Oji Holdings aumentará a produção de artigos de saúde para adultos no país, antecipando seu uso em locais como casas de repouso.

O número de nascimentos no Japão registrou em 2023 o menor nível da história. O país teve duas vezes mais mortes que partos. O Japão tem a população mais idosa do mundo, depois do Mônaco, e o mercado de fraldas para adultos "deverá crescer localmente", afirmou a empresa em um comunicado.



A Oji Holdings, que também fabrica artigos de papel, destacou, no entanto, que pretende "manter e aumentar" a produção de fraldas para bebês para exportação, a países como Indonésia e Malásia, onde a empresa projeta o aumento da demanda.



Os nascimentos no Japão caíram em 2023 pelo oitavo ano consecutivo, a 758.631, uma redução de 5,1% na comparação com o ano anterior, segundo os dados preliminares divulgados em fevereiro. No mesmo período, o país registrou 1.590.503 óbitos.



O Japão enfrenta uma crescente escassez de mão-de-obra. O primeiro-ministro Fumio Kishida prometeu políticas para estimular a natalidade, que incluem ajuda financeira às famílias, acesso mais fácil a creches e aumento do período de licença paternidade.