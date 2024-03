Polícia de Baltimore foi alertada sobre o ocorrido às 1h35 - Reprodução

Publicado 26/03/2024 08:05 | Atualizado 26/03/2024 15:12

EUA - Uma ponte da cidade de Baltimore, na costa lesta dos Estados Unidos, desabou nesta terça-feira (26) depois de ser atingida por um navio, provocando a queda de até 20 pessoas e vários veículos na água.



A Autoridade de Transporte do estado de Maryland (MTA) informou que uma embarcação de carga colidiu contra a estrutura. Segundo as imagens registradas pelas câmeras de segurança, um porta-contêineres bateu em um pilar da ponte Francis Scott Key, o que provocou a queda de grande parte da estrutura de aço no rio Palapsco.

Também é possível observar luzes, aparentemente de veículos, na ponte antes da deformação da estrutura e do desmoronamento. "Sabemos que até 20 pessoas podem estar no rio Patapsco neste momento, assim como vários veículos", disse Kevin Cartwright, do Departamento de Bombeiros de Baltimore, ao canal CNN.



"Acreditamos que veículos e possivelmente um semirreboque caíram na água", disse Cartwight ao jornal Baltimore Sun. "A ponte inteira desabou", afirmou.



'Rezem pelos afetados'

Uma fonte da polícia de Baltimore já havia declarado ao canal NBC que provavelmente algumas pessoas estavam no rio.



"Posso confirmar que 1h35 (2h35 de Brasília), a polícia da cidade de Baltimore recebeu o alerta de um colapso parcial da ponte Francis Scott Key e que possivelmente há trabalhadores na água", afirmou a porta-voz Niki Fennoy.



A ponte, de quatro pistas e 2,6 quilômetros de comprimento, atravessa o rio Patapsco, ao sudoeste de Baltimore, uma cidade industrial e portuária na costa atlântica dos Estados Unidos. A estrutura integra uma rodovia que liga esta cidade à capital, Washington.