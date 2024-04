Novo ministro das Relações Exteriores da França, Stéphane Séjourné - AFP

Publicado 01/04/2024 11:30 | Atualizado 01/04/2024 11:40

O ministro das Relações Exteriores da França, Stéphane Séjourné, pediu nesta segunda-feira (1º) à China que envie "mensagens muito claras" à Rússia sobre a guerra na Ucrânia.

"Esperamos que a China envie mensagens muito claras à Rússia", declarou o ministro francês em coletiva de imprensa em Pequim com o seu homólogo chinês, Wang Yi, defendendo "uma relação de forças favorável à Ucrânia".

"A China tem um papel fundamental na independência e no respeito pelo direito internacional, incluindo a soberania da Ucrânia", disse Séjourné.

"Estamos convencidos de que não haverá paz duradoura se não for negociada com os ucranianos", acrescentou.

A China, que se apresenta como uma parte neutra mas cuja relação com a Rússia se fortaleceu desde o início do conflito, defende uma solução política para acabar com os combates.

Os países ocidentais pedem a Pequim que desempenhe um papel mais ativo no conflito e use a sua influência sobre Moscou.

"Esta guerra diz respeito a toda a comunidade internacional", afirmou o chefe da diplomacia francesa ao seu homólogo chinês, que não mencionou o conflito na Ucrânia no seu discurso no início da coletiva de imprensa.

A visita de Séjourné faz parte do 60º aniversário das relações diplomáticas entre a França e a China. É a segunda vez em menos de seis meses que um chanceler francês viaja ao gigante asiático, depois da visita em novembro da antecessora de Séjourné, Catherine Colonna. O presidente Emmanuel Macron visitou a China em abril de 2023.