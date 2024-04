Peixe-remo - Reprodução

Publicado 06/04/2024 17:54 | Atualizado 06/04/2024 17:56

A história parece de filme de terror, mas não é. Segundo uma antiga lenda japonesa, ter um peixe-remo (Regalecus glesne) por perto é um presságio de eventos negativos por vir. Essa crença é tão popular por lá que realmente há indícios que eles estão relacionados a desastres naturais como tsunamis e terremotos. Ele é chamado de 'peixe do fim do mundo'.



Curiosamente, dois peixes-remos foram descobertos no continente asiático em 2024. E nesta quarta-feira (3), Taiwan foi atingido por um poderoso terremoto. O tremor de magnitude 7,4 resultou na morte de pelo menos 13 pessoas e deixou mais de 900 feridos no país insular asiático.



O primeiro avistamento de um peixe-remo próximo à Ásia ocorreu na região de Satun, na Tailândia, no início de janeiro. Este espécime media cerca de 2,4 metros de comprimento. Já o segundo peixe-remo foi encontrado em fevereiro no Mar de Andaman, que banha o litoral da ilha tailandesa de Phuket. O animal tinha aproximadamente 2,85 metros de comprimento e pesava 8,6 quilos.

Em 2022, o peixe foi encontrado no Chile e 24 horas depois, um terremoto atingiu a região central do país.

A lenda

Essa crença tem suas raízes lá atrás, datando do século XVII, quando o peixe era conhecido como 'ryugu no tsukai', que significa '"mensageiro do palácio do deus do mar'.



A ligação entre o peixe e eventos sísmicos ganhou destaque entre os anos de 2010 e 2011, quando uma série de avistamentos do peixe-remo ocorreu ao longo da costa japonesa antes do terrível terremoto e tsunami que se sucederam. Desde então, ver esses peixes em praias tem gerado apreensão em várias regiões da Ásia.

