Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel - AFP

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de IsraelAFP

Publicado 07/04/2024 10:12

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, garantiu neste domingo (7) que Israel está "a um passo da vitória" na guerra em Gaza e que não haverá um cessar-fogo até que o Hamas liberte todos os reféns.



"Estamos a um passo da vitória. Mas o preço que pagamos é doloroso e desolador", declarou ele em um discurso perante o conselho de ministros no dia em que se completa seis meses da guerra que eclodiu em 7 de outubro, após um ataque sem precedentes do grupo islamista palestino Hamas em solo israelense. "Não haverá cessar-fogo sem o retorno dos reféns. Isso simplesmente não acontecerá", acrescentou.

Neste domingo, o Exército israelense informou que retirou todas as suas tropas do sul da Faixa de Gaza após meses de intensos combates contra o movimento islamista palestino Hamas que devastaram a região.



"Hoje, domingo, 7 de abril, a 98ª Divisão de Comando das FDI [Forças de Defesa de Israel] concluiu sua missão em Khan Yunis. A divisão deixou a Faixa de Gaza para se recuperar e se preparar para operações futuras", afirmou o Exército em comunicado enviado à AFP, confirmando que todas as tropas deixaram o sul do território palestino.

Segundo o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governada pelo movimento islamista Hamas, cerca de 33.175 pessoas morreram no território palestino desde o início da guerra com Israel.



Em comunicado, a pasta relatou 38 mortes nas últimas 24 horas e um total de 75.886 feridos no conflito, que completa seis meses neste domingo.