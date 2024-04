Adolescente foi espancado na porta da escola - AFP

Publicado 08/04/2024 11:25

A Justiça francesa indiciou quatro jovens na manhã desta segunda-feira (8) pelo assassinato premeditado de Shemseddine, um adolescente de 15 anos ao sul de Paris, informou o Ministério Público, um crime que chocou a França.

Shemseddine, um estudante do ensino médio, foi severamente espancado depois da aula na tarde de quinta-feira em Viry-Châtillon, 20 quilômetros ao sul de Paris, e morreu no dia seguinte.

A Justiça ordenou a prisão preventiva de um homem de 20 anos e de um menor, enquanto outros dois estão em prisão provisória aguardando audiência na quarta-feira, de acordo com o promotor de Évry, Grégoire Dulin.

Segundo os primeiros elementos da investigação, dois dos indiciados, irmãos, descobriram dias antes que "a sua irmã conversava com pessoas da sua idade sobre questões relacionadas à sexualidade".

"Temendo pela sua reputação e pela da sua família, ordenaram a vários meninos que não falassem com ela novamente. Depois souberam que a vítima se gabava por falar livremente com a irmã deles, já que ainda não o tinham pressionado", explicou Dulin.

Os dois irmãos, acompanhados de dois conhecidos, teriam frequentado a escola onde Shemseddine estudava, com o qual se cruzaram "por acaso", segundo declarações citadas pelo Ministério Público.

Os jovens pediram ao adolescente que os acompanhasse até o pátio de um edifício para obter "explicações", mas "a discussão agravou-se e golpes provocaram a queda da vítima", acrescentou o promotor.

A investigação apurou que a irmã, de 15 anos, não estava presente no momento dos fatos, mas o tribunal acusou-a de "omissão deliberada para impedir um crime", explicou a mesma fonte.

Esta morte causou grande comoção na França, especialmente quando ocorreu dias depois de outro ataque violento contra uma estudante do ensino médio em Montpellier, no sul da França, que conseguiu sair do coma.