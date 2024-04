Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e o presidente da China, Xi Jinping - AFP

Publicado 09/04/2024 14:06 | Atualizado 09/04/2024 14:07

O líder chinês Xi Jinping reuniu-se com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, nesta terça-feira, 9, em um sinal de apoio mútuo e oposição compartilhada às democracias ocidentais em meio à invasão da Ucrânia por Moscou.

"Gostaríamos de expressar o nosso maior apreço e admiração pelos sucessos alcançados ao longo dos anos e, acima de tudo, durante a última década sob a sua liderança", disse Lavrov a Xi, segundo a mídia russa.



Lavrov afirmou que a Rússia e a China se opõem a quaisquer eventos internacionais que não levem em conta a posição da Rússia.



Ele disse que a "chamada fórmula de paz" do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estava "completamente desligada de qualquer realidade".



Embora a China não tenha fornecido apoio militar direto à Rússia, apoiou-a diplomaticamente ao culpar o Ocidente por provocar a decisão do presidente russo Vladimir Putin de lançar a guerra e absteve-se de chamar de invasão o ocorrido.



A China também afirmou que não está fornecendo armas ou assistência militar à Rússia, embora tenha mantido ligações econômicas robustas com Moscou, ao lado da Índia e de outros países.



Lavrov também se reuniu com seu homólogo chinês Wang Yi. Na conferência de imprensa conjunta, Wang repetiu os apelos da China a um cessar-fogo e "ao fim da guerra em breve".



A China apoia a convocação, num momento apropriado, de uma reunião internacional que seja reconhecida tanto pela Rússia como pela Ucrânia, na qual todas as partes possam participar igualmente e discutir todas as soluções de paz de forma justa", disse Wang.



A proposta de paz da China encontrou pouca força, em parte devido ao apoio contínuo do país à Rússia e à falta de visão sobre como seria uma resolução futura, particularmente o destino dos territórios ucranianos ocupados e dos seus residentes.