Supostas múmias extraterrestres de Nazca passarão por nova análise - Reprodução / Internet

Supostas múmias extraterrestres de Nazca passarão por nova análiseReprodução / Internet

Publicado 10/04/2024 12:55 | Atualizado 10/04/2024 19:31

Uma equipe de médicos norte-americanos retomaram uma investigação sobre supostas múmias extraterrestres peruanas encontradas na cidade de Nazca e exibidas por um político governista no Congresso do México em setembro de 2023. Uma análise do Ministério Público do país, em janeiro deste ano, considerou os achados como uma 'fraude'.

Na ocasião, em uma audiência convocada pelo deputado Sergio Gutiérrez, foram apresentados os supostos corpos de seres alienígenas encontrados no Peru, o que causou um grande alvoroço. Os supostos restos, são cinzas e tem cerca de 60 centímetros.

Recentemente, um grupo de cientistas dos EUA, liderados pelo médico legista, Dr. James Caruso, acompanhado do antrópologo William Rodriguez e de John McDowell, especialista em odontologia forense, retomaram a investigação sobre o material. Eles realizaram novas tomografias e aguardam resultado para elaborar uma nova análise sobre as múmias.

Ministério Público considerou 'fraude'



A promotoria peruana afirmou, em janeiro deste ano, ter analisado as duas supostas múmias muito semelhantes que foram apreendidas em outubro no aeroporto internacional de Lima antes de serem enviadas ao México. O arqueólogo Flavio Estrada, do Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses do país, considerou o material como uma 'fraude'.



"A conclusão disso em termos simples: é uma fraude. Não são extraterrestres, não são uma nova espécie", disse em coletiva de imprensa.

De acordo com Estrada, o que "um grupo de pseudocientistas" exibiu no Congresso mexicano sequer eram múmias.

*Com informação da AFP