Primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, e presidente dos EUA, Joe Biden - AFP

Publicado 10/04/2024 18:36

O presidente americano, Joe Biden, reiterou nesta quarta-feira (10) seu apoio a Israel, diante das ameaças do Irã de responder ao ataque contra seu consulado em Damasco.

O Irã “ameaça lançar um ataque importante contra Israel”, declarou Biden durante entrevista coletiva na Casa Branca com o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida. “Como disse a Benjamin Netanyahu, nosso compromisso com a segurança de Israel contra essas ameaças do Irã e de seus aliados é sólido."

Biden deu essa declaração apesar de ter declarado publicamente que o premier de Israel comete "um erro" na Faixa de Gaza.

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, advertiu hoje que Israel "será punido" pelo ataque aéreo de 1º de abril em Damasco, que matou sete membros da Guarda Revolucionária iraniana, incluindo dois generais. "O regime maligno cometeu um erro. Deve ser punido e será punido", afirmou Khamenei em pronunciamento na TV.

Khamenei afirmou que o ataque, que destruiu o anexo de cinco andares que funcionava como consulado da embaixada iraniana na Síria, ignorou os compromissos internacionais que garantem a inviolabilidade das sedes diplomáticas.

O Irã ameaçou na semana passada responder ao ataque, que aumentou a tensão regional em meio ao conflito na Faixa de Gaza entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, apoiado por Teerã.