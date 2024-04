De acordo com o CPJ, pelo menos 95 jornalistas morreram desde o início da guerra em 7 de outubro entre Israel e Hamas - AFP

De acordo com o CPJ, pelo menos 95 jornalistas morreram desde o início da guerra em 7 de outubro entre Israel e HamasAFP

Publicado 12/04/2024 10:48 | Atualizado 12/04/2024 11:44

Um jornalista do canal de televisão estatal turco TRT ficou gravemente ferido e outro levemente nesta sexta-feira (12) na Faixa de Gaza, anunciou o canal após informar que sua equipe foi alvo de um ataque israelense.



"Um veículo de uma equipe da TRT Arabi (canal árabe) que transmitia do campo de Nuseirat foi alvo de um ataque do Exército israelense. Sami Shahada, que trabalha como operador de câmera independente, ficou gravemente ferido", indicou o canal de televisão.



O jornalista "perdeu um pé e atualmente está sendo operado", detalhou no X o diretor-geral do TRT, Zahid Sobaci, que condenou a "brutalidade israelense". Segundo o canal turco, outros jornalistas ficaram feridos nesse campo de refugiados no centro da Faixa de Gaza.

Mehmet Zahid Sobaci, Director General of Türkiye’s public broadcaster TRT, condemns Israel's attack on journalists in Gaza saying “Israel's brutality has no legal, moral or humanitarian justification" pic.twitter.com/zYvnhRaWY0 — TRT World (@trtworld) April 12, 2024

De acordo com o Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ), uma associação com sede em Nova York, pelo menos 95 jornalistas morreram desde o início da guerra em 7 de outubro entre Israel e Hamas, 90 dos quais são palestinos. Pelo menos outros 16 ficaram feridos.A guerra começou em 7 de outubro quando comandos do movimento islamista palestino Hamas infiltrados a partir da Faixa de Gaza executaram um ataque sem precedentes no sul de Israel, que resultou na morte de 1.170 pessoas, em sua maioria civis, segundo um balanço estabelecido pela AFP com base em dados oficiais israelenses.Segundo funcionários israelenses, mais de 250 pessoas foram sequestradas e 129 permanecem retidas em Gaza, 34 delas morreram.Em represália, Israel prometeu aniquilar o Hamas, a quem considera uma organização terrorista ao lado dos Estados Unidos e União Europeia.Seu Exército lançou uma ofensiva que até o momento deixou 33.634 mortos em Gaza, em sua maioria civis, segundo o ministério da Saúde do Hamas.