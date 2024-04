Incêndio atingiu edifício que abriga a Bolsa na capital da Dinamarca - AFP

Incêndio atingiu edifício que abriga a Bolsa na capital da DinamarcaAFP

Publicado 16/04/2024 07:32 | Atualizado 16/04/2024 08:35

Um grande incêndio afetou nesta terça-feira (16) o edifício da antiga Bolsa de Copenhague, do século XVII, e sua emblemática agulha desabou entre as chamas. Não há registro de vítimas.

fotogaleria

A agulha, de 54 metros, foi envolvida pelas chamas no edifício, encomendado pelo rei Cristian IV e construído entre 1619 e 1640.



O edifício é uma das construções mais antigas de Copenhague e passava por obras de restauração. A causa do incêndio não foi determinada.



O prédio, próximo do Parlamento da Dinamarca, abrigou a sede da Bolsa de Copenhague até a década de 1970 e é atualmente a sede da Câmara de Comércio Dinamarquesa.



A polícia isolou parte do centro da capital, para ajudar os bombeiros na operação de combate às chamas. "Estamos diante de um cenário terrível", afirmou a Câmara de Comércio.