Hezbollah atacabou Israel com drones suicidas nesta terça-feira (16) Reprodução

Publicado 16/04/2024 11:44 | Atualizado 16/04/2024 11:46

O movimento libanês pró-Irã Hezbollah reivindicou nesta terça-feira (16) um ataque com dois drones contra posições israelenses, pouco depois de o Exército de Israel reportar três feridos na explosão de "dois drones armados" do Líbano.

Os combatentes do Hezbollah, aliado do movimento islamista palestino Hamas, realizaram "um ataque aéreo com drones suicidas (...) sobre Beit Hillel, atingindo as plataformas de lançamento do 'Domo de Ferro' e seu contingente", indicou o grupo em um comunicado, em referência ao sistema de defesa aérea israelense.

Autoridades locais de Israel informaram que três pessoas ficaram feridas na explosão no norte do país. Não foram ouvidas sirenes antiaéreas durante o atentado.