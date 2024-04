Região de Gaza é bombardeada diariamente - AFP

Publicado 17/04/2024 08:29

As negociações entre Israel e Hamas para alcançar uma trégua em Gaza e uma troca de reféns por prisioneiros palestinos estão "estagnadas", afirmou nesta quarta-feira o primeiro-ministro do Catar, país que atua como mediador.

"Nós estamos passando por uma etapa delicada, com alguma estagnação, e estamos tentando, o tanto quanto possível, resolver a estagnação", afirmou Mohamed bin Abdulrahman Al Thani em uma entrevista coletiva, ao lado do homólogo romeno Marcel Ciolacu.

Catar, Estados Unidos e Egito trabalham há várias semanas para tentar obter uma nova trégua na guerra de Gaza, que dura mais de seis meses, e permitir a libertação dos reféns israelenses em troca dos prisioneiros detidos em Israel.

Os negociadores, explicou o chefe de Governo catari, estão tentando "avançar para acabar com o sofrimento da população em Gaza e obter o retorno dos reféns".

Os mediadores esperavam alcançar um acordo de trégua antes do Ramadã, no início de março, mas o objetivo não foi concretizado e os combates prosseguiram ao longo de todo o mês de jejum muçulmano, que terminou na semana passada.

Além disso, a tensão aumentou na região com o primeiro ataque direto do Irã contra o território israelense, no fim de semana passado.