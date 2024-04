Presidente americano, Joe Biden - AFP

Publicado 17/04/2024 18:10

A administração do presidente Joe Biden anunciou nesta quarta-feira, 17, que permitiria que algumas empresas petrolíferas americanas e europeias continuassem na Venezuela depois que os esforços dos EUA para persuadir o presidente Nicolás Maduro a realizar reformas democráticas, levantando as sanções económicas, terminaram num endurecimento do seu regime autoritário. Depois de Maduro ter violado um acordo de outubro com os EUA para realizar eleições livres e justas, a Casa Branca ficou sob pressão para impor novamente sanções à indústria energética da Venezuela.

De acordo com as novas diretrizes, uma série de empresas de energia ocidentais que entraram na Venezuela depois que os EUA suspenderam as sanções e emitiram uma licença geral de seis meses permitindo operações petrolíferas são obrigadas a solicitar licenças individuais do Departamento do Tesouro para permanecer no país. Sem essa licença, eles deverão encerrar as operações até 31 de maio.

Chevron, Eni da Itália, Repsol da Espanha e outras empresas que em 2022 receberam licenças especiais para operar na Venezuela não precisam de novas e podem continuar com operações em empreendimentos com a petrolífera estatal Petróleos de Venezuela As empresas que desejam entrar na Venezuela podem fazê-lo após solicitar uma licença. As diretrizes reflectem a dificuldade que a administração Biden tem tido em responsabilizar Maduro pelas suas ações antidemocráticas de forma que não perturbe os mercados regionais de energia e aumente os preços da gasolina nos EUA. Há ainda a preocupação de que as medidas aproximem a Venezuela de adversários como a Rússia, o Irã e a China, disse Antero Alvarado, consultor petrolífero baseado em Caracas.

A nova política de exigir que as empresas procurem licenças individuais irá provavelmente beneficiar as grandes empresas petrolíferas com poder de lobby em Washington. Também beneficiará as companhias marítimas que ajudaram a Venezuela a transportar petróleo no mercado negro e cujos serviços podem ser necessários, disse Alvarado.

"Os EUA tinham de mostrar que estavam a fazendo alguma coisa", disse Alvarado sobre a política. "Mas no final, as coisas não mudam muito, apenas acrescentam muito mais burocracia".