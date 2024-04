Danos do terremoto desta segunda-feira (22) - AFP

Publicado 22/04/2024 18:30



Uma série de tremores afetou Taiwan na noite desta segunda-feira (22), dos quais o mais forte alcançou uma magnitude de 5,9, com epicentro em Hualien, no leste da ilha, de acordo com a Agência Central de Meteorologia.