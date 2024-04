Cavalo ficou ferido e precisou passar por cuidados médicos - Reprodução / Internet

Cavalo ficou ferido e precisou passar por cuidados médicosReprodução / Internet

Publicado 24/04/2024 11:02 | Atualizado 24/04/2024 11:04

Vários cavalos do Exército britânico escaparam na manhã desta quarta-feira (24) e causaram pânico no centro de Londres, ferindo pelo menos quatro pessoas antes de serem controlados. Dois dos animais foram capturados a mais de de oito quilômetros do Palácio de Buckingham.

Two horses of the King's Household Cavalry Regiment were spotted galloping through central London.

One of which, soaked in blood, has run loose in central London after throwing off its riders.

The condition of the injured is not immediately known. pic.twitter.com/GM9utnM9DH — CH Nisar Abbas (@Nisar_pk) April 24, 2024

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram dois cavalos, um branco coberto de sangue e outro preto, galopando em alta velocidade por uma avenida, ultrapassando uma motocicleta e colidindo com um táxi após passar por um semáforo vermelho."Vários cavalos do exército escaparam durante um exercício de rotina esta manhã", confirmou um porta-voz das forças armadas.Um total de sete cavalos escaparam, de acordo com a agência britânica Press Association.Os animais "foram controlados e devolvidos ao acampamento. Vários funcionários e cavalos ficaram feridos e estão recebendo o tratamento médico adequado", acrescentou a mesma fonte.Por volta das 08h25 no horário local (04h25 no horário de Brasília), as ambulâncias intervieram para ajudar uma pessoa que havia caído de um cavalo perto do Palácio de Buckingham, uma área onde estão localizados os estábulos de vários regimentos do exército.A equipe de saúde foi chamada para três locais diferentes e hospitalizou quatro pessoas.A imprensa britânica informou que vários cavalos foram vistos galopando soltos, de acordo com testemunhas que relataram que um táxi e um ônibus tiveram as janelas quebradas.Segundo a polícia, dois dos animais foram capturados no distrito de Limehouse, a mais de oito quilômetros a leste do Palácio de Buckingham.