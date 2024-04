Caminhões com ajuda humanitária aguardam entrada em Gaza - Reprodução / Internet

Caminhões com ajuda humanitária aguardam entrada em GazaReprodução / Internet

Publicado 25/04/2024 17:14

Os militares dos Estados Unidos começaram a construção de um cais para aumentar as entregas da ajuda desesperadamente necessária à Faixa de Gaza, anunciou o Pentágono nesta quinta-feira (25).

"Posso confirmar que os navios militares dos EUA (...) começaram a construir os estágios iniciais do cais temporário e da passagem no mar", disse o porta-voz do Pentágono, major-general Pat Ryder, a jornalistas.

O pequeno território foi devastado por mais de seis meses de bombardeios e operações terrestres israelenses contra militantes do grupo islamista palestino Hamas, deixando a população civil em necessidade de assistência humanitária para sobreviver.

A instalação consistirá em uma plataforma marítima para a transferência de ajuda de navios a embarcações menores, e um cais para levá-la à terra.

Os planos foram anunciados pela primeira vez pelo presidente dos EUA, Joe Biden, no início de março, diante das dificuldades para distribuir a ajuda por via terrestre.

As autoridades americanas garantiram que os esforços não envolverão o envio de soldados "ao terreno" em Gaza, mas as tropas americanas se aproximarão do território assediado enquanto constroem o cais, para o qual as forças israelenses fornecerão proteção.