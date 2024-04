Moradores usam o muro para atravessar um campo escolar inundado - AFP

Publicado 29/04/2024 10:16 | Atualizado 29/04/2024 11:36

Ao menos 42 pessoas morreram no rompimento de uma barragem em uma cidade ao norte de Nairóbi, capital do Quênia, informou a governadora da região à AFP nesta segunda-feira (29). O país do leste da África enfrenta fortes chuvas e inundações.

"Quarenta e dois mortos, uma estimativa conservadora. Ainda há mais pessoas na lama. Estamos trabalhando para recuperá-los", disse a governadora do condado de Nakuru, Susan Kihika.

A barragem rompeu perto da cidade da localidade de Mai Mahiu, no Vale do Rift. Casas foram destruídas e uma rodovia foi bloqueada.

Sem contar este incidente, 76 pessoas morreram no Quênia desde março devido às chuvas mais fortes que o habitual que atingiram a região, agravadas pelo fenômeno climático El Niño.