Lula presta solidariedade a Mujica após ex-presidente uruguaio revelar tumorReprodução Instagram

Publicado 29/04/2024 15:33 | Atualizado 29/04/2024 15:46





"Ao irmão @pepe.mujicaok , minha admiração e solidariedade. Você é um farol na luta por um mundo melhor. Sempre estivemos juntos nos momentos bons e nos momentos difíceis. Muito carinho e força, meus e de @janjalula , para você e Lucía", escreveu Lula, no Instagram. Brasília - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais para prestar solidariedade ao ex-presidente uruguaio José Mujica, de 88 anos, que revelou, nesta segunda-feira, sofrer de um tumor no esôfago "Ao irmão @pepe.mujicaok , minha admiração e solidariedade. Você é um farol na luta por um mundo melhor. Sempre estivemos juntos nos momentos bons e nos momentos difíceis. Muito carinho e força, meus e de @janjalula , para você e Lucía", escreveu Lula, no Instagram.





Mujica revelou a doença durante entrevista e acrescentou que enfrenta "dificuldades" na utilização de técnicas de quimioterapia ou cirurgias, pelo que as equipes médicas estão a avaliar as formas de tratamento mais viáveis.



Mais conhecido como "Pepe" Mujica, o ex-presidente liderou o Uruguai entre 2010 e 2015 e seu governo se destacou por uma ampla agenda social, que incluía o apoio ao casamento entre pessoas do mesmo sexo e a criação do primeiro mercado nacional para a maconha legal.



Embora tenha se aposentado do Senado e da política em 2020, nunca deixou de lutar as causas que defende, por isso garantiu que, enquanto puder, continuará ativo nas fileiras da esquerdista Frente Ampla.