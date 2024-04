Cerca de 2,8 milhões de pessoas na Colômbia estão sem trabalho - AFP

Publicado 30/04/2024 15:46

A Colômbia registrou uma taxa de desemprego urbano de 10,8% em março, um leve aumento de 0,3 ponto percentual em comparação com o mesmo mês de 2023, informou o estatal Departamento Administrativo Nacional de Estatísticas (DANE).

A taxa de desemprego urbano, que serve de referência para todo o mercado colombiano, é medida nas 13 principais cidades e áreas metropolitanas, onde se concentra a maior parte dos 50 milhões de habitantes do país.

Os setores mais atingidos foram o de habitação e de alimentação, que perdeu 71 mil empregos, informação e comunicações (-65 mil) e construção (-64 mil).

A nível nacional, o desemprego atingiu 11,3% da população economicamente ativa, o que representa um total de 2,8 milhões de pessoas sem trabalho.

O valor é superior à taxa de 10% registrada no mesmo mês de 2023. A taxa de desocupação atingiu as mulheres (14,4%) em maior proporção do que os homens (8,9%).

O DANE registrou uma informalidade a nível nacional de 56%, uma das mais altas da América Latina. Nas áreas rurais, essa proporção chegava a 84% dos ocupados.

O leve aumento do desemprego é acompanhado por um crescimento econômico abaixo do esperado em 2023.

A Colômbia fechou o último ano com uma alta de 0,6% no Produto Interno Bruto (PIB), segundo dados divulgados em fevereiro pelo DANE.

A projeção do governo de Gustavo Petro era de 1,2% enquanto o Banco Central esperava 1%.

O país fechou 2023 com uma inflação anual de 8,35%, acima da média da região, mas cerca de 4,9 pontos percentuais abaixo do valor de 2022.