Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan - AFP

Presidente da Turquia, Recep Tayyip ErdoganAFP

Publicado 02/05/2024 18:04

A Turquia suspendeu nesta quinta-feira todas as suas relações comerciais com Israel, após restringir no mês passado suas exportações para aquele país, anunciou o Ministério do Comércio turco.



“As exportações e importações relacionadas com Israel foram suspensas”, informou o ministério, acrescentando que as medidas serão aplicadas “até que o governo de Israel autorize um fluxo ininterrupto de ajuda humanitária para a Faixa de Gaza”.

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, alegou que o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, está quebrando acordos ao bloquear o comércio de importações e exportações israelenses nos portos turcos. "É assim que um ditador se comporta, desconsiderando os interesses da população turca e de empresários, ignorando acordos internacionais de comércio", escreveu o ministro, em publicação no X, antigo Twitter.