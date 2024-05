Presidente francês Emmanuel Macron, o presidente chinês Xi Jinping e sua esposa Peng Liyuan - LUDOVIC MARIN / AFP

Presidente francês Emmanuel Macron, o presidente chinês Xi Jinping e sua esposa Peng Liyuan LUDOVIC MARIN / AFP

Publicado 06/05/2024 16:19

O presidente francês, Emmanuel Macron, pressionará o da China, Xi Jinping, a usar sua influência com a Rússia para encerrar a guerra na Ucrânia, durante uma visita de Estado de dois dias à França. Os líderes também esperavam discutir disputas comerciais sobre veículos elétricos, conhaque e cosméticos.

O escritório de Macron disse que as conversas sobre esforços diplomáticos para apoiar a Ucrânia e pressionar a Rússia são prioridade para a França. As discussões devem incluir o Oriente Médio, questões comerciais e desafios globais, entre eles as mudanças climáticas. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, está presente em parte das reuniões e trará preocupações mais amplas da União Europeia.

A França é a primeira parada para a viagem europeia de Xi, voltada a reconstruir as relações em um momento de tensões globais. O líder chinês deve seguir também para Sérvia e Hungria

A França espera que as discussões ajudem a convencer a China a usar seu peso com Moscou para "contribuir para a resolução do conflito", segundo uma fonte da presidência francesa. O presidente russo, Vladimir Putin, disse recentemente que planeja visitar a China neste mês.

Macron deve também tratar de comércio. Ele levantará preocupações sobre uma investigação chinesa antidumping em conhaque e outras bebidas europeias, bem como tensões por cosméticos franceses e em outros setores.