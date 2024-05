Macacos mumificados foram encontrados na bagagem de um homem no aeroporto de Boston (EUA) - Divulgação/Customs and Border Protection

Macacos mumificados foram encontrados na bagagem de um homem no aeroporto de Boston (EUA)Divulgação/Customs and Border Protection

Publicado 09/05/2024 16:57

Um passageiro foi flagrado pelas autoridades americanas, no Aeroporto Internacional Logan, de Boston (EUA), com quatro crânios de macacos mumificados. O caso sinistro aconteceu em fevereiro, mas só foi divulgado recentemente pela Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP na sigla em inglês), responsável pela fiscalização em aeroportos.

Ao desembarcar em Boston, a bagagem suspeita foi farejada por um cão e as autoridades iniciaram o processo de abordagem. O homem disse que a sacola continha peixe seco. Porém, os agentes descobriram que se tratava, na verdade, de restos mumificados de quatro macacos. O passageiro, que não teve a identidade revelada, voltava de um voo da República Democrática do Congo, na África.



A carne crua ou minimamente processada de certos animais selvagens, também conhecida como carne de caça, não está autorizada a entrar nos EUA e em centenas de países por questões de saúde.



"A carne de caça pode transportar germes que podem causar doenças, incluindo o vírus Ebola", disse Julio Caravia, diretor do CBP do Aeroporto de Boston. As múmias dos macacos foram incineradas.



Em 2022, agentes do Aeroporto Dulles, em Washington, confiscaram morcegos carbonizados. Em 2019, oficiais do Aeroporto Internacional O'Hare, em Chicago, interceptaram cerca de 32 quilos de carne de rato.