David Copperfield foi acusado por 16 mulheres de má conduta sexual - Reprodução / Redes sociais

Publicado 16/05/2024 11:21 | Atualizado 16/05/2024 11:37

O ilusionista David Copperfield foi acusado por 16 mulheres de má conduta sexual entre 1980 e 2014, segundo revelou o jornal britânico "The Guardian" nesta quarta-feira (15). Mais da metade delas tinha menos de 18 anos na época dos episódios. Além disso, três das vítimas afirmam que foram drogadas pelo mágico antes de relações sexuais.

Em alguns casos, ele teria prometido ajudar as vítimas a conseguir empregos na indústria do entretenimento. As acusações foram negadas pelos advogados do mágico.

Trajetória

David Copperfield, 67 anos, foi considerado pela "Forbes" o mágico mais bem-sucedido da história. Nascido em 16 de setembro de 1956, em Nova Jérsei, Estados Unidos, ele já venceu 21 Emmy Awards em 38 indicações e conquistou 11 recordes mundiais no Guinness, além de uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood.

Entre seus truques notáveis transmitidos para a televisão, Copperfield fez a Estátua da Liberdade, em Nova Iorque, desaparecer, flutuou sobre o Grand Canyon e atravessou a Grande Muralha da China.

David se apresenta desde os 16 anos. Em sua carreira, ele já vendeu 33 milhões de ingressos e arrecadou U$S 4 bilhões. No Brasil, o ilusionista participou do programa "Fantástico", da TV Globo, com muito sucesso na década de 2000.