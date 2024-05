Primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico - AFP

Publicado 18/05/2024 20:12

O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, teve uma melhora em seu estado de saúde neste sábado (18), segundo o vice-primeiro-ministro do país, Robert Kalinak. Fico passou por uma segunda cirurgia para estancar os ferimentos do atentado sofrido na quarta-feira (15)

"Vários milagres aconteceram", disse o vice-primeiro-ministro, Robert Kalinak, aos repórteres. Ele acrescentou que Fico está consciente, apesar das limitações. O primeiro-ministro está internado em um hospital na cidade de Banska Bystrica. Apesar de uma melhora no quadro de Fico, ele ainda não poderá ser transferido para Bratislava, capital da Eslováquia e maior cidade do país.

O primeiro-ministro, de 59 anos, foi submetido a uma operação de cinco horas na quarta-feira e a uma operação de duas horas na sexta-feira, 17 , no hospital da cidade de Banska Bystrica, no centro do país.