Comida ficou espalhada no chão após turbulência severa - Reprodução/ Redes sociais

Publicado 21/05/2024 10:42 | Atualizado 21/05/2024 10:45

Uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas devido às "fortes turbulências" registradas em um voo da Singapore Airlines de Londres a Singapura, que precisou ser desviado para Bangcoc, informou a companhia aérea nesta terça-feira (21).



"Confirmamos que houve feridos e uma morte a bordo do Boeing 777-300ER. No total, havia 211 passageiros e 18 tripulantes a bordo", afirmou a empresa em um comunicado.

Uma pessoa morre e dezenas ficam feridas após turbulência em voo que ia de Londres a Singapura.#ODia



Reprodução: redes sociais pic.twitter.com/gTnok4LrhS — Jornal O Dia (@jornalodia) May 21, 2024

A companhia não citou o número exato de pessoas feridas, nem a gravidade, e não revelou se a vítima fatal foi um passageiro ou um integrante da tripulação.A Singapore Airlines informou que o voo SQ321, que decolou do aeroporto de Heathrow, em Londres, sofreu "fortes turbulências" e foi desviado para a capital da Tailândia, onde pousou às 15h45 locais (5h45 de Brasília)."Estamos trabalhando com as autoridades na Tailândia para oferecer o atendimento médico necessário e enviamos uma equipe a Bangcoc para fornecer qualquer assistência adicional necessária", acrescentou a empresa.