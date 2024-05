Danielle Drummond começou a fazer fisioterapia após o acidente - Reprodução / Redes sociais

Publicado 22/05/2024 12:46 | Atualizado 22/05/2024 12:57

A americana Danielle Drummond, de 28 anos, ficou paraplégica após ser esmagada por um piano. O acidente aconteceu quando a mulher ajudava uma amiga a carregar o instrumento no último dia 12 de abril, de acordo com a agência de notícias WOIO. A jovem, que é natural de Cleveland, nos Estados Unidos, havia se mudado recentemente para a cidade de Eugene com o objetivo de "recomeçar a vida".

"Ela deixou cair um piano de cauda inteiro em cima de mim e isso cortou minha medula espinhal. Agora, estou paralisada da cintura para baixo", disse Drummond. Segundo ela, a sua colega perdeu o equilíbrio no momento da fatalidade.

Após a cirurgia de emergência, os médicos disseram que ela precisaria ficar em uma cadeira de rodas o resto da vida. "Estou tentando me manter animada porque sei que esta é a minha vida agora, mas é difícil", afirmou Danielle.

Segundo ela, voltar para Cleveland, sua cidade natal, e ficar perto da família não é uma opção. "Eu nem sei como chegaria em casa, muito menos como transferir todo o material médico, e não sinto que sou capaz agora de fazer uma viagem de carro ou uma viagem tão longe num avião", comentou.

Danielle, que começou a fazer fisioterapia, diz ter esperança de que no futuro, avanços científicos a possibilitem andar novamente. "Realmente, é uma mudança de vida para mim. Eu tento me manter esperançosa."