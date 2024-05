Ataque ocorreu na cidade de Xiaogan, província de Hubei - Pixabay

Publicado 24/05/2024 08:22

Um homem matou pelo menos oito pessoas e feriu outra com uma faca no centro da China, informou a imprensa estatal nesta sexta-feira (23).



O ataque ocorreu na cidade de Xiaogan, província de Hubei, segundo o canal estatal CCTV. O agressor, um homem de 53 anos de sobrenome Lu, foi detido pela polícia e está sendo investigado, acrescentou a emissora. Ele já recebeu atendimento por questões de saúde mental, segundo a imprensa.



Nos últimos anos, muitos ataques com faca foram registrados na China, país que proíbe o porte de armas de fogo.



Na segunda-feira (20), uma mulher armada com uma faca matou duas pessoas e feriu outras quatro em uma escola primária na província central de Jiangxi.

No início de maio, duas pessoas morreram e 21 ficaram feridas em um ataque com faca contra um hospital na província de Yunnan (sudoeste).