Carteira estava com todos os cartões intactos mesmo depois de 33 anosReprodução de vídeo

Publicado 25/05/2024 11:00

Um menino de 14 anos que pescava com amigos na Marina de Comox, na Ilha de Vancouver, no estado da Colúmbia Britânica (Canadá), encontrou um pequeno 'tesouro': uma carteira que havia sido perdida há 33 anos.

O pequeno Jamie Lee encontrou a carteira que pertence a Nick Chowdhury, que estava escondida entre as pedras, à beira do mar. O pai do jovem, Bill Lee, fez contato com Chowdhury pelo Facebook para fazer a devolução depois de mais de três décadas.



Jamie Lee disse que ele e seus amigos estavam procurando nas rochas o controle de um skate elétrico que havia caído.



O conteúdo da carteira estava bem preservado e surpreendeu Chowdhury. Em princípio, ele disse que achava que a mensagem no Facebook era uma farsa até que Bill Lee lhe enviou uma foto de sua antiga identidade.



Nick Chowdhury disse que estava pescando na Marina Comox em 1991, quando colocou sua carteira nas pedras para evitar que caísse na água.



"Pulei da beira do cais para as rochas do quebra-mar. Quando comecei a andar, minha carteira, que estava no bolso da frente, estava saindo do meu short. Então olhei para um lugar e lembro-me de segurar minha carteira e gentilmente colocar pensei: 'Este é o lugar, preciso me lembrar disso", disse.



Chowdhury, no entanto, disse que ficou consternado quando voltou horas depois e não encontrou sua carteira: "Eu tinha tudo lá: minha certidão de nascimento, meu cartão de crédito, cartão de seguro social. Tudo que era eu estava naquela carteira", afirmou.