Passagem de um tornado que destruiu edifícios, um posto de gasolina e arrastou caminhõesReprodução/redes sociais

Publicado 26/05/2024 17:27 | Atualizado 26/05/2024 17:28

Ao menos nove pessoas morreram na região central dos Estados Unidos, depois que tornados e outras tempestades extremas varreram vários estados, entre eles Texas, Arkansas e Oklahoma, informaram autoridades neste domingo (26).

Os trabalhos de resgate prosseguiam e centenas de milhares de pessoas ficaram sem energia elétrica após a passagem das tempestades pela região das Planícies do Sul.

O xerife do condado de Cooke, Ray Sappington, declarou a um canal local da rede ABC que ao menos cinco pessoas morreram na região de Valley View, no norte de Dallas, que foi devastada por um tornado.

"Infelizmente, acredito que este número vai aumentar", disse Sappington ao Weather Channel, acrescentando que as operações de buscas continuam.

O tornado destruiu casas e um posto de gasolina, e virou veículos em uma rodovia interestadual.

Sappington qualificou os danos como "bastante extensos".

Houve "muitos" feridos, embora nenhum com gravidade, havia dito anteriormente à WFAA, afiliada da ABC.

Em Oklahoma, ao menos duas pessoas morreram depois que um tornado atingiu o condado de Mayes na noite de sábado, informou o chefe local da gestão de emergências, Johnny Janzen, à afiliada da Fox News em Tulsa.

No norte do Arkansas, outras duas pessoas morreram por causa das tempestades nas primeiras horas de domingo, confirmaram as autoridades locais.

Em Indiana, o começo das 500 Milhas de Indianápolis atrasou neste domingo por causa das tempestades na região, e o público foi aconselhado a deixar as arquibancadas e buscar abrigo.

Era esperada a presença de 125.000 pessoas para a corrida automobilística, uma das mais emblemáticas dos Estados Unidos.

À medida que o sistema de tempestades avançava pelo país, cerca de 470.000 pessoas ficaram sem energia elétrica do Texas ao Kansas, Missouri, Arkansas, Tennessee e Kentucky, segundo o site Poweroutage.us.

Os alertas de tornado seguiam ativos em vários locais.