Fachada do palácio do governo do estado do Wisconsin (EUA), na cidade de Madison - Reprodução

Publicado 27/05/2024 16:46

No meio de um belo jardim de tulipas, pés de maconha. Dezenas deles. E em um lugar do governo. Funcionário do Departamento de Administração do estado americano do Wisconsin descobriram uma pequena plantação de cannabis dentro do jardim do palácio do governo estadual, na cidade de Madison.



Tatyana Warrick, porta-voz do Departamento de Administração do estado, informou que o serviço de manutenção do palácio removem as plantas logo depois da inusitada descoberta. Warrick, no entanto, não soube responder como as plantas poderiam ter chegado ao jardim.



O botânico da Universidade de Wisconsin-Madison, Shelby Ellison, que examinou as plantas, garante que são pés cannabis, mas que não podia dizer com certeza se eram maconha ou cânhamo - a maconha possui altos níveis de tetrahidrocanabinol (THC), substância que causa efeitos psicoativos.

Shelby Ellison disse que havia dezenas de plantas no jardim, sugerindo que alguém as plantou intencionalmente. "Trata-se de um grande número de plantas para que seja algo meramente acidental", disse Ellison.



A maconha é considerada ilegal no estado do Wisconsin. Recentemente, deputados do partido Republicano apresentaram um projeto de lei que legalizaria a maconha para fins medicinais, mas não conseguiram reunir apoio nem mesmo entre seus colegas e a medida foi engavetada.