Nick Pasqual é preso acusado de esfaquear a ex-namoradaReprodução / Internet

Publicado 30/05/2024 11:17

Estados Unidos - O ator Nick Pasqual, de 34 anos, foi preso na Califórnia, nos Estados Unidos, acusado de dar de 20 a 30 facadas na ex-namorada, a maquiadora Allie Shehorn, de 35 anos. Ele é conhecido por atuar em grandes produções estadunidenses, como o filme "Rebel Moon" e a série "How I Met Your Mother".

De acordo com a promotoria do condado de Los Angeles, a maquiadora, que trabalhou em sucessos como "Garotas Malvadas", entrou com uma ordem de restrição contra o ex-namorado dias antes do suposto ataque. Ainda segundo a promotoria, Pasqual foi preso tentando fugir para o México.