Nuvem de fumaça no centro da Faixa de GazaAFP

Publicado 03/06/2024 12:34

O plano apresentado pelo presidente americano, Joe Biden, para um cessar-fogo em Gaza e a libertação dos reféns é "parcial", afirmou nesta segunda-feira (3) um porta-voz do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Biden revelou na sexta-feira uma rota de fuga que apresentou como um plano israelense de três fases para encerrar o conflito, libertar todos os reféns e reconstruir a devastada Faixa de Gaza, sem que o Hamas, que governa este território palestino desde 2007, siga no poder.

"O rascunho apresentado pelo presidente Biden é parcial", declarou o porta-voz do primeiro-ministro israelense, David Mencer, que acrescentou que Netanyahu indicou que a guerra vai parar "com o objetivo de conseguir o retorno dos reféns" e que depois continuarão as negociações para alcançar o objetivo da guerra de eliminar o Hamas, movimento palestino que governa Gaza.

"As afirmações de que concordamos com um cessar-fogo sem que nossas condições sejam atendidas são incorretas", afirmou Netanyahu em outro comunicado emitido por seu gabinete.