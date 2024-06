Enchentes na Alemanha provocam quatro mortos e milhares de desalojados - AFP

Publicado 03/06/2024 19:22

Fortes chuvas e enchentes no sul da Alemanha deslocaram milhares de pessoas e deixaram pelo menos quatro mortos, segundo a polícia local.

Os estados da Baviera e Bade-Württemberg foram atingidos por chuvas torrenciais desde sexta-feira. Vários distritos da Baviera declararam estado de emergência e cerca de 20 mil pessoas foram mobilizadas para combater as inundações, segundo Markus Söder, ministro-presidente da Baviera.O número de mortes subiu para quatro quando os corpos de um homem e uma mulher foram encontrados, segundo a polícia. Poucas horas antes, o corpo de uma mulher de 43 anos, desaparecida desde sábado, foi encontrado no porão de sua casa.Um bombeiro voluntário de 42 anos perdeu a vida no domingo durante uma operação de resgate em Pfaffenhofen, a 50 km de Munique, onde mais de 800 pessoas foram retiradas após o rompimento de uma barragem.Outro voluntário de 22 anos ainda está desaparecido. As operações de busca foram interrompidas devido às fortes correntes, disse a polícia local.O chefe de Governo alemão, Olaf Scholz, visitou nesta segunda-feira o município de Reichertshofen, uma das zonas mais afetadas pelas enchentes, que segundo ele, foram causadas pela "mudança climática"."Esta é a quarta vez que vou a uma zona afetada pelas cheias este ano. É um lembrete de que algo está acontecendo. Não podemos ignorar o nosso dever de travar a mudança climática causada pelas atividades humanas", disse o dirigente.O serviço meteorológico alemão emitiu nesta segunda-feira novos alertas para fortes chuvas nas zonas sul e leste da Alemanha.