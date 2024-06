Penhasco é uma das principais atrações turísticas do país - Reprodução / Google Maps

Publicado 06/06/2024 15:39 | Atualizado 06/06/2024 15:40

Um homem de cerca de 40 anos morreu após cair do penhasco que foi cenário do filme "Missão Impossível: Efeito Fallout" (2018), localizado no sudoeste da Noruega, na última segunda-feira (3). Ele viajava sozinho e foi encontrado junto ao seu telefone e identidade, segundo as autoridades. As informações são da "CNN".

Nina Thommesen, advogada do distrito político de Sør-Vest, afirmou que a polícia investiga o caso como um acidente. "Não temos suposições de que algo criminoso tenha acontecido", explica. Duas testemunhas foram interrogadas e uma disse ter visto a pessoa escorregar e cair.

A rocha é conhecida como "Pulpit Rock" e tem 604 metros de altura. É uma das atrações mais requisitadas nas caminhadas pelas montanhas do país e recebe mais de 300 mil visitantes por ano, de acordo com o site de turismo da Noruega.

Sobre o filme

Uma das últimas cenas de "Missão Impossível: Efeito Fallout" se passa no icônico ponto natural do país nórdico. Na história, dois personagens importantes para o roteiro morrem. O longa-metragem foi estrelado por Tom Cruise e dirigido por Christopher McQuarrie.