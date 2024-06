Diversas localidades da Faixa de Gaza estão destruídas - AFP

Diversas localidades da Faixa de Gaza estão destruídasAFP

Publicado 09/06/2024 10:40



O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governada pelo Hamas, informou neste domingo (9) que pelo menos 274 pessoas morreram na operação israelense lançada na véspera , no campo de refugiados de Nuseirat, que libertou quatro reféns.

Resgatados

O Exército de Israel anunciou neste sábado (8) que resgatou quatro reféns israelenses vivos após uma "complexa operação diurna" em Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza.



"Noa Argamani (25), Almog Meir Jan (21), Andrey Kozlov (27) e Shlomi Ziv (40) foram sequestrados pela organização terrorista Hamas no festival de música Nova em 7 de outubro", declararam os militares em comunicado, acrescentando que os quatro estavam em "boas condições médicas".

A guerra

A guerra na Faixa de Gaza começou após o ataque sem precedentes do Hamas contra o sul de Israel em 7 de outubro, quando milicianos islamistas mataram 1.194 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.



Os combatentes sequestraram 251 pessoas, que foram levadas para Gaza. Do grupo, 120 permanecem em cativeiro em Gaza, das quais 41 teriam morrido.



Em resposta, Israel prometeu "aniquilar" o Hamas e iniciou uma ofensiva no território palestino que deixou mais 36.500 mortos até o momento, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, território governado pelo Hamas desde 2007.