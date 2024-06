Youtuber se descreve como um "criador de erros profissional" - Reprodução / Internet

Publicado 10/06/2024 10:35

Os eleitores cipriotas elegeram Fidias Panayiotou, de 24 anos, uma estrela do Youtube conhecido por seus vídeos de comédia virais, como um deputado independente para o Parlamento Europeu.

Com seus 2,6 milhões de seguidores no Youtube, Fidias ficou conhecido graças aos seus vídeos, que também publica no Instagram e TikTok, nos quais, por exemplo, vai ao encontro de celebridades ou organiza inusitados concursos culinários.

O youtuber, que se descreve como um "criador de erros profissional" sem experiência nem filiação política, utilizou sua presença nas redes para incitar os jovens a votar nas eleições europeias do fim de semana.

Fidias, filho de um médico grego ortodoxo, recebeu 19,4% dos votos, apoio que se percebe como uma rejeição à política tradicional.

"O que aconteceu é uma surpresa, um milagre", declarou Panayiotou à televisão pública CyBC.

"Os partidos deveriam considerar isso como uma advertência de que devem se modernizar e escutar o povo", acrescentou.