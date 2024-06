Atualização do iOS 18 chegará para iPhones SE 2ª Geração e posteriores - Divulgação

Publicado 10/06/2024 18:38

Rio - A WWDC 24, conferência da Apple para desenvolvedores onde são apresentadas as novidades da empresa, aconteceu nesta segunda-feira (10), nos Estados Unidos. Entre as novidades deste ano, estão o 'Apple Intelligence' , inteligência artificial da gigante da tecnologia, e o iOS 18, que conta com diversas novidades.

Para os usuários de iPhone, principalmente para aqueles que possuem aparelhos mais antigos, a apresentação da nova versão do sistema operacional vem acompanhado com a preocupação sobre quais celulares ainda receberão a atualização.

Diferente do ano passado, desta vez todos os aparelhos que estavam habilitados para receber a atualização anterior poderão instalar o iOS 18. De acordo com a empresa, os iPhones a partir do modelo SE 2ª Geração e posteriores estão habilitados para ser atualizados.

O iOS 18 deve ficar disponível para ser baixado a partir de setembro. Confira a lista completa de aparelhos que receberão a atualização:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2ª geração ou posterior)