Publicado 10/06/2024 16:10

A Apple finalmente revelou o iOS 18, a mais recente atualização para seus iPhones, trazendo consigo uma onda de inovações que combinam inteligência artificial e personalização para uma experiência mobile aprimorada.



Personalização sob medida



O iOS 18 coloca o poder da personalização nas mãos do usuário. A tela inicial agora oferece flexibilidade inigualável na organização dos ícones, permitindo layouts personalizados que refletem o estilo único de cada um. Além disso, o modo escuro ganha tons mais escuros para maior conforto visual, e um novo recurso de tema permite a aplicação universal de cores escolhidas, criando uma estética igualitária em toda a interface.



Controle aprimorado



A Central de Controle do iOS 18 se torna ainda mais robusto, com a capacidade de alternar entre várias páginas de controles e personalizar atalhos para os recursos mais utilizados. Controles de mídia e casa inteligente ganham destaque, e apps de terceiros finalmente podem se integrar à plataforma, expandindo as funcionalidades do Centro de Controle.



Privacidade em primeiro lugar



A Apple reforça seu compromisso com a privacidade no iOS 18, concedendo aos usuários controle granular sobre seus dados. A autenticação agora pode ser exigida para acessar qualquer aplicativo, e os apps podem ser ocultos até que a identidade do usuário seja confirmada pelo Face ID ou Touch ID. Além disso, os usuários podem escolher quais contatos cada app tem acesso, garantindo que suas informações pessoais permaneçam seguras.

Comunicação aprimorada



O aplicativo Mensagens recebe diversas melhorias no iOS 18, expandindo as opções de expressão e conectividade. Qualquer emoji pode ser usado em respostas Tapback, e novas opções de formatação permitem destacar mensagens com negrito, itálico, sublinhado e tachado. A tão esperada função de agendamento de mensagens finalmente chega, e o RCS é integrado para permitir o envio de imagens e vídeos em alta qualidade para usuários do Android.



O iOS 18 apresenta uma série de recursos inovadores que visam facilitar a vida dos usuários. O app Mail recebe uma reformulação completa, com organização aprimorada que categoriza automaticamente emails em transações, atualizações e promoções. Um novo Modo Jogo minimiza distrações durante games, garantindo o melhor desempenho e menor latência. O app Fotos passa por uma repaginação, otimizada para lidar com grandes bibliotecas de imagens, e oferece recursos como classificação por rostos, coleções fixas e agrupamento automático de pessoas e animais de estimação.



Inteligência artificial no centro do palco



A inteligência artificial se torna o elemento central do iOS 18, com o Apple Intelligence oferecendo um nível inédito de compreensão do usuário e do contexto em que ele se encontra. Através de recursos integrados em todo o sistema, a geração de imagens em mensagens torna-se simples e rápida, as notificações são priorizadas de forma inteligente, e a Siri se torna mais natural e capaz de responder a uma gama mais ampla de perguntas. A assistente virtual também pode agir em nome do usuário em diversos apps, realizando tarefas como pegar o número da carteira de motorista e colá-lo em formulários.





O iOS 18 será lançado em versão beta para iPhone, iPad e Mac entre setembro e dezembro. A integração com o ChatGPT está prevista para "ainda este ano".