Publicado 05/06/2024 23:30 | Atualizado 05/06/2024 23:32

Os filtros do Instagram são recursos criados em realidade aumentada por materiais em 3D e 4D, baseadas na face humana, por isso, ao abrir um filtro, ele identifica seu rosto a aplica a "mascara" digital. A coluna conversou com o influenciador digital e criador de filtros em AR, Brenno Faustino e esclareceu detalhes sobre os benefícios dos filtros no perfil do Instagram, principalmente para quem cria conteúdo na plataforma



"Os filtros para o Instagram é um excelente recuso para quem quer expandir seu nome, produto ou marca, quando ele estrategicamente criado, ele pode ser um divisor de águas nas redes sociais", garantiu Brenno.



Conforme o creator, os filtros do Instagram podem ser um complemento interessante para a sua estratégia de marketing, mas não devem ser vistos como a única solução. Para aumentar o alcance da sua conta de forma consistente, é fundamental focar na criação de conteúdo de alta qualidade, interagir com seu público e utilizar outras ferramentas e recursos oferecidos pela plataforma.

"Sem sombra de dúvidas, dentro de todos os recursos que o Instagram disponibiliza hoje, os filtros são os que mais tem alcance, claro que, filtros feitos com qualidade, proporcionalidade e que não viola nenhuma diretriz da comunidade", explicou.

Saiba como os filtros podem impulsionar seu Instagram quando feito de forma assertiva e estratégica

Filtros criativos e divertidos: atraem a atenção dos usuários e os incentivam a usar e compartilhar o filtro com seus seguidores, expandindo seu alcance;



Filtros com a identidade da sua marca: Reforçam a sua marca e a mensagem que você quer transmitir, criando uma conexão mais forte com o público;



Filtros com utilidades: oferecem valor aos usuários, como filtros de maquiagem ou de informações, aumentando o tempo que eles passam interagindo com seu conteúdo;



Nome do criador destacado: quando alguém usa seu filtro, seu nome e perfil são mencionados, dando visibilidade à sua conta;



Explorar Filtros: se o seu filtro for bem recebido pela comunidade, ele pode ser destacado na seção "Explorar Filtros", aumentando ainda mais seu alcance;



Crie filtros de alta qualidade: Filtros mal feitos ou sem originalidade podem ter o efeito contrário ao desejado;



Analise as métricas: acompanhe o desempenho dos seus filtros para ver quais estão funcionando melhor e quais precisam ser ajustados;



Combine com outras estratégias: os filtros devem ser usados em conjunto com outras estratégias de marketing para obter melhores resultados;



Crie desafios e promoções: incentive os usuários a usarem e compartilharem seu filtro com hashtags personalizadas;



Colaborar com influenciadores: faça parcerias com influenciadores relevantes para o seu nicho para divulgar seu filtro;



Acompanhe as tendências: fique de olho nas últimas novidades do Instagram e explore novas ideias de filtros criativos.