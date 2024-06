Expansão da IA em português será lançada a partir de julho de 2024 - Caio Graça/ Meta Conversations/Divulgação

Expansão da IA em português será lançada a partir de julho de 2024Caio Graça/ Meta Conversations/Divulgação

Publicado 06/06/2024 18:35

Nesta quinta-feira (06), durante o Conversations realizado pela primeira vez no Brasil, a empresa anunciou o lançamento de seu primeiro programa de segmentação de anúncios baseado em IA para empresas no WhatsApp, como parte de seus esforços para gerar receita a partir do popular serviço de mensagens.

O CEO, Mark Zuckerberg, apresentou as novas ferramentas por meio de um vídeo exibido no evento. Este anúncio representa uma mudança significativa para o WhatsApp, um serviço de mensagens criptografadas que sempre enfatizou sua política de privacidade e evitou ferramentas de publicidade direcionada, comuns em outros aplicativos do Meta, como Facebook e Instagram.

A gigante das redes sociais tem implementado funcionalidades de comércio e pagamento no aplicativo ao longo dos anos, incluindo ferramentas de "mensagens comerciais" que permitem às empresas realizar atendimento ao cliente e enviar materiais de marketing para pessoas que forneceram seus números de telefone. Anteriormente, essas ferramentas eram usadas de maneira ampla, enviando mensagens a todos os usuários que optaram por receber comunicações da empresa. As novas ferramentas de IA, no entanto, utilizarão o comportamento dos usuários no Facebook e Instagram para direcionar mensagens aos clientes com maior probabilidade de interesse, desde que usem o mesmo número de telefone em todas as contas.

Guilherme Horn, chefe de mercados estratégicos do WhatsApp, explicou à Reuters que essas ferramentas de IA permitirão que as empresas otimizem a entrega de anúncios aos usuários com maior probabilidade de engajamento, destacando a importância disso para as empresas, que pagam por essas mensagens.

A Meta tem aumentado seus esforços para monetizar o WhatsApp, seu aplicativo mais utilizado diariamente. Apesar da popularidade do serviço e do impressionante custo de aquisição de US$ 22 bilhões em 2014, o WhatsApp tem contribuído apenas modestamente para a receita total da Meta até agora.

Na conferência, a Meta também revelou um novo chatbot de IA para responder a perguntas de negócios diretamente no chat, um teste inicial da meta de Zuckerberg de convencer as empresas a utilizarem ferramentas automatizadas para suas comunicações. O chatbot auxiliará os usuários com solicitações comuns, como encontrar catálogos ou consultar horários de funcionamento, semelhante às plataformas de atendimento ao cliente baseadas em IA já existentes.

Além disso, a Meta anunciou a integração do método de pagamento digital instantâneo PIX do Brasil à sua ferramenta de pagamento no WhatsApp. O PIX, criado pelo Banco Central, representou cerca de 39% das transações no Brasil no ano passado e oferece serviços semelhantes aos da ferramenta de pagamentos do WhatsApp, como transferências de dinheiro entre pessoas físicas e compras de empresas. De maneira similar, o WhatsApp começou a oferecer serviços de pagamento de provedores rivais na Índia no ano passado.