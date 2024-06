Testes estão em fase beta, mas deve chegar as telas ainda no primeiro semestre. - Netflix

Publicado 07/06/2024 09:08

A Netflix está dando uma boa organizada na página inicial do seu app de TV. O novo visual vai trocar os blocos estáticos dos programas e filmes por caixas que se expandem quando você passa o controle remoto sobre elas.

Essa é uma mudança em relação à página inicial atual da Netflix, que mostra o trailer e outras infos de um título no topo quando você passa por ele. Com o novo design, tudo fica mais organizado e as informações ficam bem mais visíveis na tela.

Se você deixar o controle remoto sobre um programa ou filme por um tempinho, a Netflix vai começar a mostrar uma prévia direto na caixa. Abaixo dessa caixa, você vai encontrar todas as infos sobre o título, como sinopse, ano de lançamento, número de episódios e gênero.

"Muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo um esforço com os olhos pra examinar o que tem na página inicial", disse Pat Flemming, diretor sênior de produto da Netflix, "Queríamos facilitar pra galera ver se um título é o que eles estão procurando."

Essa não é a única mudança na aparência do app. O menu do lado esquerdo da página inicial vai sumir e ser substituído por uma seleção mais simples de opções no topo da tela: pesquisa, página inicial, programas, filmes e Meu Netflix. E não precisa rolar até o topo pra acessar o novo menu; é só apertar o botão Voltar do controle remoto.

O novo menu também corta algumas opções que estavam no menu lateral, como "Categorias", "Novo e Popular" e "Minha Lista". Mas adiciona "Meu Netflix", que é uma guia lançada primeiro no app móvel no ano passado, onde você encontra recomendações de conteúdo e acesso rápido aos títulos que você viu ou salvou recentemente. "Categorias" ainda estará acessível na guia de pesquisa.

"Pense nisso como nosso primeiro grande esforço pra criar uma experiência nova e incrível na TV", diz Flemming. Comparando a nova configuração com a atual, a versão antiga já parece ultrapassada – ainda mais com a Netflix entrando em novos tipos de conteúdo, como lutas ao vivo entre Jake Paul e Mike Tyson, jogos da NFL que vão começar este ano e o "Monday Night Raw" da WWE.

A empresa vai testar a nova página inicial com um grupo pequeno de assinantes que usam TVs inteligentes e outros dispositivos de streaming, mas Flemming disse ao The Verge que pode expandir pra mais gente se tudo der certo. "Se tudo correr bem, o que estamos super animados e confiantes que vai acontecer, queremos compartilhar isso com a maior parte dos nossos assinantes nos próximos meses e trimestres."