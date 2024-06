Bandeira do México - AFP

Publicado 11/06/2024 23:00

Quatro homens foram linchados e depois queimados por uma multidão nesta terça-feira (11) em uma zona rural do estado de Puebla, no centro do México, acusados do roubo de um veículo, reportou o governo regional.

"É um fato lamentável e condenável, temos a confirmação de quatro pessoas que perderam a vida", disse à imprensa Javier Aquino, secretário de Governança desse estado.

Uma mulher que estava com as vítimas foi entregue pela turba às autoridades após horas de negociação, e transferida para um hospital onde seu estado físico está sendo avaliado, acrescentou o funcionário.

O linchamento ocorreu na comunidade de San Jerónimo Coyula, município de Atlixco, situado a 178 quilômetros da capital mexicana.

De acordo com a Secretaria de Segurança de Puebla, os moradores acusaram as cinco pessoas de terem se apoderado ilegalmente de um automóvel em um povoado próximo.

Cerca de 450 pessoas bloquearam os acessos do povoado, o que impediu a entrada das forças de segurança, além dos serviços médicos e de emergência, informou a Secretaria de Segurança em comunicado.

No México, são habituais os linchamentos de supostos delinquentes. Especialistas os atribuem à percepção de impunidade.

No final de março, o assassinato de uma menina de oito anos provocou revolta na cidade de Taxco, no sul do México, cujos moradores lincharam a suposta responsável