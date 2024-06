Em breve, ao tentar tirar print de tela no iOS, esta mensagem será exibida e a ação, bloqueada - Divulgação / WhatsApp Beta

Em breve, ao tentar tirar print de tela no iOS, esta mensagem será exibida e a ação, bloqueadaDivulgação / WhatsApp Beta

Publicado 13/06/2024 12:54

Um novo recurso do WhatsApp impedirá que os usuários tirem prints de fotos de perfil de contatos no sistema operacional iOS, da Apple. O objetivo da atualização, que está em fase de testes e ainda não tem data definida para ser lançada, é aumentar a privacidade e reduzir a chance de golpistas utilizarem imagens das pessoas sem autorização. A informação foi publicada no site "WhatsApp Beta" nesta terça-feira (12).

A mudança, que já tinha chegado ao Android em março, está presente na versão 24.12.10.74. Ela faz com que uma mensagem apareça na tela, afirmando a impossibilidade de realizar um "screenshot", caso haja a tentativa. Segundo a empresa, ainda é possível que a foto seja registrada através da câmera de outro dispositivo, por exemplo, mas a medida representa um avanço na proteção dos utilizadores do serviço.

"Embora esse recurso não elimine completamente o risco de captura não autorizada de imagens, acreditamos que ele representa um avanço significativo no aumento da privacidade. Ao impedir que os usuários façam capturas de tela das fotos do perfil, o WhatsApp dá um passo proativo para proteger a privacidade do usuário e reduzir a distribuição não autorizada de imagens pessoais", diz um trecho.

Por enquanto, a novidade está disponível apenas para as pessoas que testarem a versão beta através do "TestFlight App", e deve sair para o público geral nos próximos dias.