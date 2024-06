Hiram Kasten morre aos 71 anos - Reprodução do Facebook

Hiram Kasten morre aos 71 anosReprodução do Facebook

Publicado 17/06/2024 08:39 | Atualizado 17/06/2024 08:43

Rio - Hiram Kasten, conhecido por seu trabalho em "Seinfeld", "Eu, a Patroa e as Crianças", e "Um Maluco no Pedaço", morreu neste domingo (16), em Nova York, aos 71 anos. A notícia foi divulgada através do Facebook do ator, que tratava um câncer de próstata e a doença de Crohn.

O obituário publicado na rede social informa que Hiram faleceu nos braços da mulher, poucas horas após eles completarem 38 anos de casados. Ele também deixa a filha, Millicent. No texto, o artista ainda foi lembrado como "um comediante hilário, um cara charmoso e um excelente homem de família que alcançou a fama durante o boom da comédia na cidade de Nova York na década de 1980".

Outros trabalhos de Hiram foram em "Mad About You", "Everybody Loves Raymond", "Curb Your Enthusiasm", "7th Heaven", "Brooklyn Bridge", e L.A. Law. Em 2017, sua saúde piorou e ele não atuou mais nem seguiu ativamente sua carreira artística. No entanto, só nos últimos seis meses que ele comunicou aos amigos sobre seu estado de saúde.

A família informou que Kasten terá cerimônias fúnebres em Nova York e Los Angeles, "em horário e local a serem anunciados".