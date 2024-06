Iris tem 81 anos e é a segunda pessoa mais rica de toda a América Latina - Divulgação / Iris Fontbona Foundation

Iris tem 81 anos e é a segunda pessoa mais rica de toda a América LatinaDivulgação / Iris Fontbona Foundation

Publicado 17/06/2024 13:17 | Atualizado 17/06/2024 13:22

A chilena Iris Fontbona, de 81 anos, ultrapassou o investidor brasileiro Eduardo Saverin e se tornou a segunda pessoa mais rica da América Latina e a mulher com maior patrimônio desta região do continente americano. De acordo com levantamento da Forbes, ela possui uma fortuna avaliada em US$ 27 bilhões (cerca de R$ 149 bilhões).

Segundo a revista, Iris e seus dois filhos controlam a Antofagasta PLC, que além de ser uma gigante no meio da mineração de cobre, negocia ações na Bolsa de Valores de Londres. A empresa é sediada na cidade com o mesmo nome, no norte do Chile, em área de deserto.

Ela e os familiares também possuem participação majoritária na Quiñenco, conglomerado que atua em ramos variados, indo de bancos até cervejas.

Fontbona é viúva de Andrónico Luksic, que construiu uma grande fortuna nos ramos da mineração e bebidas antes de morrer por câncer, em 2015. De acordo com o jornal chileno "La Segunda", a mulher controla o conselho de administração da fundação criada por seu falecido marido, que administra todo o império da família.

Na América Latina, Iris e Saverin, que foi cofundador do Facebook em 2004, ainda estão atrás do mexicano Carlos Slim Helú, que controla a América Móvil, uma das maiores companhias de telefonia móvel do continente. Ele possui uma fortuna avaliada em cerca de U$S 90 bilhões (cerca de R$ 487 bilhões).